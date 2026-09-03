MOLVENO. Il primo spumante nato a Molveno porta la firma del sindaco Lorenzo Donini. Nei giorni scorsi è stata aperta la prima bottiglia, prodotta con le uve raccolte nella piccola vigna che Donini coltiva sul terreno fuori di casa.

Una produzione particolare per un paese conosciuto soprattutto per il lago e per il turismo, distante dalle zone vitivinicole più note del Trentino. Le viti sono cresciute a Molveno e dalla vendemmia si è arrivati alle prime bottiglie.

Nei giorni scorsi Donini ne ha aperta una, assaggiando così il risultato di un percorso nato dalla coltivazione della sua vigna. Una produzione per ora legata a una passione personale, che porta comunque una piccola novità nel paese ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Molveno ha dunque anche il suo primo spumante. Sarà un lago con le bolle quello di Molveno?

An.Lo.