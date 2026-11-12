SAN MICHELE ALL’ADIGE. Mercoledì 11 novembre, 57 corsisti hanno ricevuto il brevetto e, nello stesso giorno, 60 nuovi iscritti hanno iniziato il percorso. È partita alla Fondazione Edmund Mach la 26ª edizione del corso di formazione per giovani imprenditori agricoli. All’inaugurazione c’era l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli.

Insieme a lei sono intervenuti il presidente della Fem Francesco Spagnolli, la dirigente del Centro Istruzione e Formazione Claudia Bisognin e il coordinatore del corso Paolo Dalla Valle.

Spagnolli ha definito il corso un percorso «unico nel suo genere». Secondo il presidente, nel tempo si è adattato ai cambiamenti ma ha mantenuto lo stesso scopo: non essere un semplice strumento per ottenere un contributo economico, ma un’occasione per dare conoscenze e competenze a chi sceglie di insediarsi in agricoltura.

«È un corso importante, che mette al centro la formazione di chi vuole entrare nel mondo dell’agricoltura», ha detto Zanotelli. «Una formazione che non finisce a San Michele, ma che deve continuare durante il percorso aziendale». L’assessore ha poi annunciato una novità in arrivo «nelle prossime ore»: un protocollo dei giovani sugli investimenti, che secondo la Provincia dovrebbe favorire un ulteriore ricambio generazionale sul territorio. «La Provincia autonoma di Trento segue i giovani e crede nello sviluppo dell’agricoltura e nel mantenimento delle nostre aziende come presidio del territorio», ha aggiunto.

Per Bisognin «la formazione in agricoltura è la base dello sviluppo del territorio». Rivolta ai nuovi iscritti, ha detto: «La vostra è una progettualità vera, non un semplice orientamento: con la scelta che avete compiuto il vostro futuro è già partito».

I 60 corsisti, tra i 18 e i 41 anni, sono stati scelti tra circa ottanta candidati e affronteranno un percorso biennale. Il corso serve a ottenere la qualificazione professionale necessaria per accedere alla misura del Programma di sviluppo provinciale dedicata all’insediamento dei giovani in agricoltura. È pensato soprattutto per chi non ha un titolo di studio in ambito agrario.

Il coordinatore Dalla Valle ha fornito alcuni dati. Dal 1986, anno della prima edizione, il corso ha avuto circa 2.600 iscritti e circa l’80% ha poi avviato la propria azienda agricola. Le donne sono stabilmente intorno al 30% degli iscritti. Quanto agli studi, il 60% dei partecipanti è diplomato o laureato in materie non agrarie, il 30% ha una qualifica professionale e il 10% la licenza media.

Il percorso dura circa due anni ed è diviso in otto moduli formativi e in tre fasi: orientamento, approfondimento e recupero.