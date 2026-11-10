GRUMO - Un momento speciale. La cantina Rechof, condotta dalla famiglia Recchia, produttrice di TrentoDoc e di vini piwi, insieme all’esperto Marco Larentis e all’enologo Gianni Gasperi ha stappato il 2 novembre la prima bottiglia al mondo di vino piwi di varietà Charvir vinificata in metodo classico.

L’azienda infatti ha voluto dedicare una parte dei suoi vigneti più pregiati della bassa Val di Non proprio alla coltivazione di questa nuova varietà, resistente alle malattie e creata dalla Fondazione Mach di San Michele.

Le “piwi”, acronimo del termine tedesco PilzWiderstandsfähige e cioè “viti resistenti ai funghi”, nascono da incroci classici (per impollinazione) tra la Vitis vinifera europea e specie di viti americane o asiatiche. L’obiettivo dell’“unione” è mantenere un elevato patrimonio genetico della vite europea (oltre il 95%) mixandolo a una naturale difesa contro patogeni come peronospora e oidio.

Rechof, ha sottolineato il rappresentante dell’attività Andrea Recchia (nella foto, tra Larentis e Gasperi), è stata la prima cantina al mondo a piantumare Charvir e ad avviare, insieme ai suoi collaboratori, un progetto vitivinicolo innovativo e sostenibile.

«Già da un anno la nostra azienda ha messo in commercio un vino bianco fermo, derivante da Charvir, denominato bianco fermo “Il Masso” e che sta riscontrando ottimi risultati dagli esperti di settore e dal mercato - ha concluso Andrea Recchia. - Quest’anno però abbiamo voluto continuare la sperimentazione innovativa, vinificando in metodo classico la vendemmia 2025 e, per l’appunto, assaggiando la prima bottiglia rifermentata e affinata in cantina».