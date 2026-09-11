GIOVO. Tragico incidente lungo la statale 612 della val di Cembra, dove un motociclista di 75 anni ha perso la vita. La vittima è un turista americano che stava percorrendo la strada all’altezza di Mosana.

Secondo le informazioni disponibili, l’uomo stava procedendo in discesa in direzione Lavis quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della propria moto. Un incidente che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

Il settantacinquenne è stato assistito dai sanitari e quindi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni erano però troppo gravi e, una volta arrivato in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Giovo e Lisignago. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Segonzano, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’accertamento delle cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo.