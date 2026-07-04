SAN MICHELE ALL'ADIGE. Si è concluso con un bilancio positivo l'anno scolastico 2025-2026 della Fondazione Edmund Mach, dove hanno terminato il proprio percorso formativo complessivamente 193 studenti. Gli esami hanno interessato 92 maturandi dell'Istruzione tecnica e professionale, 22 nuovi enotecnici del corso post diploma, 46 diplomati professionali e 33 studenti qualificati nei percorsi triennali.

«Anche quest'anno i risultati degli esami confermano l'eccellente livello di preparazione, sia teorica sia pratica, raggiunto dai nostri studenti – sottolinea la neo dirigente scolastica Claudia Bisognin –. Il modello formativo della Fondazione Edmund Mach si dimostra vincente nel coniugare una solida base culturale con competenze tecniche d'avanguardia, capaci di abbracciare l'intera complessità delle filiere agricole, ambientali e della trasformazione. Un sentito ringraziamento va a tutto il corpo docente per l'accompagnamento costante; a tutti i neodiplomati e qualificati vanno i nostri migliori auguri affinché possano realizzare appieno le loro aspirazioni personali e professionali».

Tra gli esiti della maturità spiccano Anna Debertolis, della 5A Gestione Ambiente e Territorio, e Alex Cova, della 5VE Viticoltura ed Enologia, che hanno ottenuto 100/100, mentre Daniele Campagna, della 5B Produzioni e Trasformazioni, ha conquistato il 100 e lode. Tra gli altri migliori risultati figurano Arianna Zomer (96/100), Alex Eccel (95/100), Manuela Tomaselli (94/100), Samuele Pisetta (93/100) e Tommaso Erlicher e Filippo Mazzucchi(90/100).

Gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità sono i seguenti.

5A Gestione Ambiente e Territorio

Elia Ambrosi

Davide Barbi

Alessandro Brusco

Giada Canestrini

Gabriele Chiusole

Elisa Dallaporta

Anna Debertolis (100/100)

Mattia Emanuelli

Letizia Girardi

Stefano Goller

Matteo Lazzeri

Ines Luciani

Mattia Ricci

Tommaso Rosani

Andreas Scalet

Camilla Stenico

5B Gestione Ambiente e Territorio

Filippo Bolzon

Giovanni Michele Chini

Thomas Coter

Sabrina Dalmaso

Jennifer Diener

Lorenzo Geat

Martina Gerola

Anna Martinelli

Martina Micheli

Sofia Nardin

Sophie Ottaviani

Riccardo Patton

Francesco Pelizzari

Samuele Pisetta (93/100)

Gabriel Robusti

Sebastiano Tondini

Filippo Vialardi

Isacco Vicentini

Ruben Vuerich

5A Produzioni e Trasformazioni

Nathan Battisti

Luigi Carli

Giacomo Chistè

Beatrice Conti

Guido Dandrea

Alex Eccel (95/100)

Emma Fortarel

Fausto Holzer

Noemi Lorenzi

Lorenzo Montibeller

Andrea Moser

Samuele Paissan

Davide Ropelato

Matteo Rosso

Nicola Rubes

Manuela Tomaselli (94/100)

Arianna Zomer (96/100)

5B Produzioni e Trasformazioni

Martina Beltrami

Daniele Campagna (100 e lode)

Maddalena Chini

Antonio Corradini

Tommaso Erlicher (90/100)

Alessandra Garzetti

Mattia Loss

Mattia Mascotti

Filippo Mazzucchi (90/100)

Gabriele Menghini

Sebastiano Onorato

Loris Piffer

Viola Scalet

Federico Schönsberg

Nicolò Uliana

Alessandro Zucal

5VE Viticoltura ed Enologia

Elena Andreis

Mattia Barbieri

Gabriele Casari

Sebastiano Cazzanelli

Mattia Corradini

Alex Cova (100/100)

Giacomo De Carli

Pietro Odorizzi

Samuele Toneguzzo

Damiano Weber

5A CAPES – Corso annuale per l'Esame di Stato di Istruzione Professionale

Emma Albertini

Natalia Braus

Patrick Calliari

Erik Celeghin

Massimiliano Chistè Baceda

Mattia Cordeschi

Luca Facchinelli

Luca Frapporti

Rocco Gabbi

Francesco Libardi

Nicola Pomella

Michele Stablum

Camilla Zadra

Alessio Zendri

Hanno inoltre conseguito il diploma di enotecnico al termine del corso di specializzazione post diploma:

Ettore Andreatti

Mattia Brugnara

Gianluca Caneva

Greta Cipriani

Gabriele Cont

Matteo Demozzi

Andrea Gessi

Andrea Gravagna

Sara Guidetti

Alessandro Iachemet

Cristian Merli

Nicolò Moiola

Riccardo Pajola

Nicola Raffaini

Diego Ramon

Alessandro Sartori

Alessandro Scaramellini

Sofia Sembenini

Sebastiano Siega

Natalie Sinn

Federico Sorcinelli

Anna Stenico

Si è concluso con successo anche il percorso dell'istruzione e formazione professionale. Sono stati conseguiti 46 diplomi professionali nei diversi indirizzi agricoli e agroalimentari e 33 qualifiche professionali. Tra i percorsi quadriennali figurano le specializzazioni in ortoflorovivaismo e verde, produzioni vegetali, lavorazioni zootecniche, settore lattiero-caseario, lavorazione dei prodotti a base di carne, produzione di bevande e Tecnico imprenditore agricolo, percorso nel quale è stato ottenuto anche un 100 e lode, a conferma dell'elevata qualità del modello formativo duale della Fondazione Edmund Mach, che integra attività in aula ed esperienza diretta nelle aziende del territorio.