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SAN MICHELE ALL'ADIGE. Si è concluso con un bilancio positivo l'anno scolastico 2025-2026 della Fondazione Edmund Mach, dove hanno terminato il proprio percorso formativo complessivamente 193 studenti. Gli esami hanno interessato 92 maturandi dell'Istruzione tecnica e professionale, 22 nuovi enotecnici del corso post diploma, 46 diplomati professionali e 33 studenti qualificati nei percorsi triennali.
«Anche quest'anno i risultati degli esami confermano l'eccellente livello di preparazione, sia teorica sia pratica, raggiunto dai nostri studenti – sottolinea la neo dirigente scolastica Claudia Bisognin –. Il modello formativo della Fondazione Edmund Mach si dimostra vincente nel coniugare una solida base culturale con competenze tecniche d'avanguardia, capaci di abbracciare l'intera complessità delle filiere agricole, ambientali e della trasformazione. Un sentito ringraziamento va a tutto il corpo docente per l'accompagnamento costante; a tutti i neodiplomati e qualificati vanno i nostri migliori auguri affinché possano realizzare appieno le loro aspirazioni personali e professionali».
Tra gli esiti della maturità spiccano Anna Debertolis, della 5A Gestione Ambiente e Territorio, e Alex Cova, della 5VE Viticoltura ed Enologia, che hanno ottenuto 100/100, mentre Daniele Campagna, della 5B Produzioni e Trasformazioni, ha conquistato il 100 e lode. Tra gli altri migliori risultati figurano Arianna Zomer (96/100), Alex Eccel (95/100), Manuela Tomaselli (94/100), Samuele Pisetta (93/100) e Tommaso Erlicher e Filippo Mazzucchi(90/100).
Gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità sono i seguenti.
5A Gestione Ambiente e Territorio
- Elia Ambrosi
- Davide Barbi
- Alessandro Brusco
- Giada Canestrini
- Gabriele Chiusole
- Elisa Dallaporta
- Anna Debertolis (100/100)
- Mattia Emanuelli
- Letizia Girardi
- Stefano Goller
- Matteo Lazzeri
- Ines Luciani
- Mattia Ricci
- Tommaso Rosani
- Andreas Scalet
- Camilla Stenico
5B Gestione Ambiente e Territorio
- Filippo Bolzon
- Giovanni Michele Chini
- Thomas Coter
- Sabrina Dalmaso
- Jennifer Diener
- Lorenzo Geat
- Martina Gerola
- Anna Martinelli
- Martina Micheli
- Sofia Nardin
- Sophie Ottaviani
- Riccardo Patton
- Francesco Pelizzari
- Samuele Pisetta (93/100)
- Gabriel Robusti
- Sebastiano Tondini
- Filippo Vialardi
- Isacco Vicentini
- Ruben Vuerich
5A Produzioni e Trasformazioni
- Nathan Battisti
- Luigi Carli
- Giacomo Chistè
- Beatrice Conti
- Guido Dandrea
- Alex Eccel (95/100)
- Emma Fortarel
- Fausto Holzer
- Noemi Lorenzi
- Lorenzo Montibeller
- Andrea Moser
- Samuele Paissan
- Davide Ropelato
- Matteo Rosso
- Nicola Rubes
- Manuela Tomaselli (94/100)
- Arianna Zomer (96/100)
5B Produzioni e Trasformazioni
- Martina Beltrami
- Daniele Campagna (100 e lode)
- Maddalena Chini
- Antonio Corradini
- Tommaso Erlicher (90/100)
- Alessandra Garzetti
- Mattia Loss
- Mattia Mascotti
- Filippo Mazzucchi (90/100)
- Gabriele Menghini
- Sebastiano Onorato
- Loris Piffer
- Viola Scalet
- Federico Schönsberg
- Nicolò Uliana
- Alessandro Zucal
5VE Viticoltura ed Enologia
- Elena Andreis
- Mattia Barbieri
- Gabriele Casari
- Sebastiano Cazzanelli
- Mattia Corradini
- Alex Cova (100/100)
- Giacomo De Carli
- Pietro Odorizzi
- Samuele Toneguzzo
- Damiano Weber
5A CAPES – Corso annuale per l'Esame di Stato di Istruzione Professionale
- Emma Albertini
- Natalia Braus
- Patrick Calliari
- Erik Celeghin
- Massimiliano Chistè Baceda
- Mattia Cordeschi
- Luca Facchinelli
- Luca Frapporti
- Rocco Gabbi
- Francesco Libardi
- Nicola Pomella
- Michele Stablum
- Camilla Zadra
- Alessio Zendri
Hanno inoltre conseguito il diploma di enotecnico al termine del corso di specializzazione post diploma:
- Ettore Andreatti
- Mattia Brugnara
- Gianluca Caneva
- Greta Cipriani
- Gabriele Cont
- Matteo Demozzi
- Andrea Gessi
- Andrea Gravagna
- Sara Guidetti
- Alessandro Iachemet
- Cristian Merli
- Nicolò Moiola
- Riccardo Pajola
- Nicola Raffaini
- Diego Ramon
- Alessandro Sartori
- Alessandro Scaramellini
- Sofia Sembenini
- Sebastiano Siega
- Natalie Sinn
- Federico Sorcinelli
- Anna Stenico
Si è concluso con successo anche il percorso dell'istruzione e formazione professionale. Sono stati conseguiti 46 diplomi professionali nei diversi indirizzi agricoli e agroalimentari e 33 qualifiche professionali. Tra i percorsi quadriennali figurano le specializzazioni in ortoflorovivaismo e verde, produzioni vegetali, lavorazioni zootecniche, settore lattiero-caseario, lavorazione dei prodotti a base di carne, produzione di bevande e Tecnico imprenditore agricolo, percorso nel quale è stato ottenuto anche un 100 e lode, a conferma dell'elevata qualità del modello formativo duale della Fondazione Edmund Mach, che integra attività in aula ed esperienza diretta nelle aziende del territorio.