ZAMBANA. Ormai un evento simbolo del territorio, un appuntamento che torna puntuale e che anche quest'anno, nella sua trentasettesima edizione, richiamerà pubblico da ogni angolo del Trentino. Il festival dell'asparago bianco di Zambana organizzato dall'omonima pro loco, sagra divenuta "di qualità" (nel 2025 questa certificazione è arrivata ufficialmente dall'Unione Nazionale delle Pro loco) e dedicata all'eccellenza del territorio locale, ha aperto ufficialmente il proprio calendario lo scorso 11 aprile ma la programmazione si estenderà fino al 10 maggio.



Con il momento clou che, ovviamente, sarà quello tra il 30 ed il 3 maggio prossimi, con la grande festa patronale dell'asparago bianco. Appuntamento questo in cui le vie del paese di Zambana si riempiranno di attività e proposte enogastronomiche, culturali, ricreative e sportive legate al tema dell'asparago e dell'agricoltura nel suo complesso.



Non mancheranno le visite guidate nei campi, in compagnia di asparagicoltori, così come il mercatino agricolo con gli stand dei produttori locali, le degustazioni, una mostra dedicata e inoltre spettacoli musicali, occasioni di divertimento e incontro per grandi e piccini, così come il trentasettesimo (al pari con le edizioni) Trofeo dell'Asparago, gara ciclistica per i più giovani.Insomma, ancora una volta il festival celebrerà non solo ciò che il territorio offre in termini enogastronomici, ma anche la socialità e la voglia di stare insieme.



In campo scenderanno infatti non solo i produttori locali, ma anche il mondo dell'associazionismo e, allo stesso modo, tutti coloro che fanno parte di una comunità impegnata da tempo nell'organizzazione di questa nuova edizione. Per gestire l'intera manifestazione infatti saranno coinvolte circa 250 persone appartenenti proprio alle 18 realtà associative territoriali.



«Un evento che, nel tempo, è diventato un festival che approfondisce il tema dell'asparagicoltura sotto molteplici aspetti - ha spiegato Marco Brugnara, presidente della Pro loco di Zambana. - La festa vera e propria inizierà giovedì 30 aprile e proseguirà per quattro giornate, a pranzo e a cena, con dieci quintali di asparagi che verranno cucinati durante questi giorni di festa. Novità di quest'anno sarà la grande attenzione ai bambini, pensando all'evento come occasione per iniziare ad avvicinare i più piccoli al mondo delle Pro loco e del volontariato».