TRENTO. La Fondazione Edmund Mach partecipa alla sesta edizione di Autumnus, la manifestazione dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia trentina organizzata dalla Pro loco Centro Storico di Trento. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, a Palazzo Geremia, sono in programma iniziative dedicate ai vitigni autoctoni e alle piante officinali.

Il primo appuntamento, “Quattro vini, quattro storie da raccontare”, è previsto venerdì 9 ottobre alle 18. Al centro dell’incontro gli aspetti enologici, il territorio e la storia di quattro vitigni trentini: Müller-Thurgau, Teroldego, Nosiola e Marzemino. Al termine i partecipanti potranno utilizzare un buono per un assaggio negli spazi promozionali e di degustazione allestiti nelle vicinanze.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 13, sarà invece la volta di “Conoscere le erbe officinali, coltivate e spontanee”, iniziativa realizzata dalla Fondazione Mach insieme all’Ufficio per le produzioni biologiche e al Servizio foreste della Provincia. Gli esperti illustreranno le specie coltivate e quelle che crescono spontaneamente in Trentino, oltre alle nuove norme provinciali che ne disciplinano la raccolta.

Spazio anche alle briofite e alle ragioni del loro studio, con materiale informativo illustrato da ricercatori, docenti, tecnici e forestali. Per i bambini sarà inoltre disponibile uno spazio dove disegnare le proprie piante preferite. Tutti gli appuntamenti, coordinati dall’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne della Fondazione Edmund Mach, sono a ingresso gratuito.