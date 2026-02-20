ANDALO. Maltrattamenti e sequestro di persona: sono le accuse sulla base delle quali i carabinieri di Andalo hanno arrestato un giovane. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Trento in seguito alla querela della compagna dell'uomo e agli accertamenti dei militari.

Nel corso dell'attività investigativa la vittima ha raccontato i frequenti episodi di vessazioni fisiche e psicologiche subite dal compagno, spesso ubriaco. Il protocollo del codice rosso è stato attivato immediatamente e l'Autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo. Il giovane è già stato trasferito presso la casa circondariale di Trento.