Villa Corniole tra le "100 Iconic Wineries" di Forbes per il secondo anno consecutivo

CEMBRA. Per il secondo anno consecutivo Villa Corniole, azienda vitivinicola della Valle di Cembra, entra nella prestigiosa selezione delle “100 Iconic Wineries” stilata da Forbes per premiare le cantine che rappresentano l’eccellenza iconica del vino italiano per qualità, impatto culturale e leadership sui mercati internazionali. A rendere l’azienda una Iconic Winery, spiega la motivazione, i suoi “vini trentini di grande eleganza con particolare attenzione agli spumanti metodo classico”.



L’evento, ideato da Michele Belingheri, direttore di Forbes Italia, è stato coordinato dalla celebre wine educator Cristina Mercuri – recentemente diventata la prima donna italiana a ottenere il titolo di Master of Wine – che si è occupata della selezione delle aziende.



La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 4 marzo all’Hotel Principe di Savoia di Milano, dove a rappresentare Villa Corniole erano presenti Linda e Sabina Pellegrini, seconda generazione dell’azienda di famiglia insieme alla sorella Sara e ormai colonne portanti di questa realtà fondata nel 2000 dai genitori Onorio Pellegrini e Maddalena Nardin, quando le figlie erano ancora bambine.



Un team giovane, tutto al femminile e poco più che trentenne (29, 30 e 32 anni), capace di imprimere all’azienda una forte spinta in termini di visione, intraprendenza e apertura ai mercati. È proprio alla nuova generazione che si deve l’intuizione di investire nello spumante metodo classico trentino, convincendo la famiglia ad aprire questo nuovo capitolo produttivo. A loro si deve anche il lavoro di sviluppo e maggiore presidio dei mercati internazionali, costruito con un approccio quasi sartoriale, basato sul contatto diretto e su esperienze sul campo, sostenute da una formazione economica.



Allo stesso tempo le sorelle Pellegrini hanno dato grande impulso al progetto di accoglienza enoturistica, trasformando la visita in cantina in un’esperienza personalizzata e curata nei dettagli. Un impegno confermato dalla crescita costante dei visitatori e dalle recensioni estremamente positive degli ospiti. Non a caso l’azienda ha recentemente ampliato proprio gli spazi dedicati all’ospitalità, oltre a quelli di stoccaggio del Trento doc.



Un percorso che negli anni ha portato Villa Corniole – che quest’anno festeggerà la sua 25° vendemmia – a distinguersi sempre più non solo a livello provinciale, ma anche nazionale e internazionale, contribuendo al tempo stesso ad accrescere la notorietà della Valle di Cembra e ad attrarre un numero crescente di enoturisti sul territorio.



“Essere nuovamente inserite tra le 100 Iconic Wineries di Forbes è un riconoscimento che premia il lavoro di squadra della nostra famiglia ed è per tutti motivo di grande orgoglio – commentano Linda e Sabina –. Una conferma importante del percorso intrapreso, che ci spinge a proseguire in questa direzione e nel percorso di formazione e crescita continua guardando al mondo ma restando fedeli alle nostre solidi radici. Certo – raccontano – è un progetto che richiede dedizione e sacrificio, anche sul piano personale, ma che viene ripagato ogni giorno dalle soddisfazioni sul campo e dalle esperienze che questo lavoro ci permette di vivere e condividere”.



(In allegato, foto di Sabina e Linda Pellegrini e foto di gruppo dei premiati).