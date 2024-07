Da oggi c'è una nuova piscina: quella di Lavis, l’unica «urbana» del Trentino

LAVIS. Ha aperto oggi, purtroppo in una giornata dal meteo incerto, LAcquaVIS, la piscina nel pieno centro storico di Lavis, che si attendeva da anni e giunge al termine di un lungo lavoro: tra Covid, aumento dei prezzi e una progettazione non priva di complessità. Oggi l’obiettivo è raggiunto e Lavis ha di nuovo a disposizione il suo “lido urbano”, un unicum in tal senso per il Trentino.

Spiega il sindaco, Andrea Brugnara: «Si conclude un lungo iter per il rifacimento totale del precedente impianto, che risaliva agli anni 50 del Novecento. La scelta è stata quella di ricostruire la piscina dove è sempre stata, per avere uno spazio da raggiungere a piedi, in una zona tranquilla, che può prestarsi bene alle necessità dei bambini e dei ragazzi ma anche a una pausa durante la giornata lavorativa.

La vasca è 25 metri per 12,50, con una profondità che va da 1,60 a 1,40 e una serie di accorgimenti all’avanguardia sugli impianti. Il pelo d’acqua è a raso rispetto al bordo. In generale, c’è stata una grande attenzione all’estetica oltre che alla funzionalità, con architetture, colori e spazi pensati in ogni dettaglio. Stesso discorso per spogliatoi e servizi, c’è anche un bar che lavorerà sia per la piscina sia per i clienti esterni. L’ampio terrazzo - solarium si presta poi a una serie di usi, anche serali».

Il vicesindaco Luca Paolazzi aggiunge: «Chiudere la piscina sette anni fa era stata una scelta dolorosa, ma di grande responsabilità, perché la sicurezza deve sempre venire per prima. Sono seguiti anni complessi, in cui abbiamo realizzato tante altre opere importanti, ma non abbiamo mai smesso di lavorare per ridare a Lavis il suo impianto. Per decenni questo è stato un luogo importante, a cui la comunità locale è molto affezionata e dove tutti, di generazioni diverse, abbiamo imparato a nuotare e abbiamo trascorso lunghi e caldi pomeriggi felici e in compagnia. Oggi è una struttura bellissima, sostenibile, a misura di un Comune come il nostro; peraltro ha la fortuna di trovarsi a pochi chilometri da molti altri impianti, che hanno offerte complementari. La nostra piscina "urbana" è unica nel suo genere e spero che le nuove generazioni ci si affezionino come le precedenti erano affezionate alla vecchia struttura. Questo è un nuovo tassello per aumentare l’attrattività di Lavis e la qualità della vita dei cittadini».

A gestire l’impianto è la Snd Nuotatori Trentini, il cui presidente Nerio Danieli commenta: «Il nostro intento è richiamare il pubblico di Lavis ma non solo. Proporremo le nostre attività con corsi di nuoto, acqua gym e tanto altro ancora. Il Comune ha fatto un ottimo lavoro, con un impianto davvero raggiungibile con ogni mezzo. Invito tutti a venire a LAcquaVis: ne uscirete contenti».