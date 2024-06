Lavis, il bypass della Tav sfratta il mercato per anni: via da piazzale Stolcis, spostamento in via Clementi

LAVIS. Quello di venerdì prossimo, 7 giugno, sarà l’ultimo mercato a svolgersi in piazzale Stolcis a Lavis. A partire dal venerdì successivo, 14 giugno, i banchetti saranno spostati provvisoriamente in via Clementi e nel tratto iniziale di piazza Grazioli e piazza San Gallo.

Della novità verranno informati direttamente, tramite lettera, i residenti di via Clementi e le associazioni di categoria dei venditori ambulanti (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche e Federazione italiana venditori ambulanti).

Come ormai noto, lo spostamento è motivato dal fatto che Trentino Trasporti Spa, proprietaria di piazzale Stolcis, ha rescisso la convenzione col Comune per l'utilizzo dello stesso. Qui infatti è ora presente la stazione di ricarica degli autobus elettrici e prossimamente la Stazione di Lavis, dati i lavori del bypass ferroviario di Trento, diventerà inoltre capolinea della ferrovia Trento-Malè.

A livello viabilistico, finché il mercato sarà su via Clementi, nelle giornate di venerdì saranno in vigore la chiusura al traffico dalle 6 alle 15 nel tratto tra il civico 2 e il civico 58; il divieto di sosta e fermata; il doppio senso di circolazione in via dei Cardi nel tratto tra l'intersezione con via Mulini e il civico 13 (Carabinieri) con limite di velocità a 30 km/h.

L'amministrazione comunale è consapevole dei disagi che si potranno verificare e si impegna ad ascoltare e risolvere, per quanto possibile, le eventuali problematiche. Anche rispetto alla disposizione dei banchetti è stata posta particolare attenzione a garantire gli accessi ad attività e abitazioni. Va sottolineato che rimane la possibilità di parcheggiare nel piazzale Stolcis, nel piazzale delle Scuole Clementi e nella piazzetta delle Suore Canossiane.

La disposizione provvisoria prevede di mantenere gli ambulanti del settore alimentare nella parte iniziale della via Clementi e nel tratto iniziale di piazza Grazioli e piazza San Gallo; gli ambulanti del settore non alimentare saranno invece collocati lungo la via Clementi.

La dislocazione manterrà lo stesso ordine del 22 marzo, giornata in cui il mercato ha già avuto luogo in Via Clementi vista la presenza in piazzale Stolcis delle giostre della Lazzera.

Il Comune resta a disposizione per valutare le possibili migliorie.