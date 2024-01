Auto fuori strada scavalca il guard-rail sulla statale del Brennero: ferito un ragazzo

TRENTO. Schianto a Lavis, lungo la statale del Brennero, questa mattina, martedì 23 gennaio, poco prima delle 7.30, all'altezza di Sorni. Una vettura è finita fuori strada, scavalcando il guard-rail e terminando la propria rosscorsa dentro un vigneto che si trova accanto alla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita: si tratta di un ragazzo di diciannove anni, probabilmente il conducente dell'auto, che è stato soccorso dal personale di Trentino Emergenza, giunto sul posto con un'ambulanza. Il giovane è stato preso in carico dal sistema sanitario in codice giallo, con trasferimento per le verifiche del caso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

In seguito all'incidente si registra qualche rallentamento al traffico, in entrambe le direzioni, soprattutto a causa degli automobilisti che sopraggiungono e rallentano in prossimità del punto in cui è avvenuto lo schianto (qui nella foto, si intavede l'auto, oltre la barriera di protezione).