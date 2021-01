Mezzolombardo si è pronti ad intervenire contro i «furbetti del rifiuto», che in questo Natale, a Mezzolombardo, pare si siano davvero scatenati. Tanto da lasciare le varie isole ecologiche distribuite in tutta la borgata rotaliana piene zeppe di immondizia, che inevitabilmente è aumentata nei giorni di festa rispetto ai «normali flussi». La cosa non ha lasciato per nulla indifferente l'amministrazione comunale, che ha attivato la polizia locale. L'idea è di acquisire i filmati delle telecamere posizionate in prossimità delle varie isole ecologiche, così da verificare gli eventuali comportamenti non corretti da parte degli utenti.

Così come a Mezzolombardo è capitato in diversi centri trentini di ritrovarsi con un importante accumulo di rifiuti dopo i giorni di Nartale e Santo Stefano. Per il futuro l'amministrazione comunale sta lavorando fondamentalmente su due fronti: da un lato il possibile interramento delle isole ecologiche con conseguente svuotamento solo per i residenti autorizzati, dall'altro lato il sistema «a chiave» già sperimentato in via Zandonai. Un processo non brevissimo però quello per un completo e profondo cambiamento del sistema rifiuti della borgata. Fino ad allora l'amministrazione comunale conta anche sulla collaborazione dei cittadini, ai quali, dopo il giorno di Santo Stefano e alla luce delle condizioni delle isole ecologiche, l'Area Civica per Mezzolombardo ha voluto scrivere una lettera pubblicata sui propri canali social: «Le condizioni in cui sono state trovate le isole ecologiche del paese, dopo le festività, non possono trovare giustificazioni nell'operato degli addetti alla raccolta dei rifiuti.

I sacchi, i cartoni, i rifiuti a terra non sono stati buttati dall'azienda che li raccoglie ma dai maleducati che non vogliono conoscere regole o da chi non ha alcun senso di civiltà e men che meno di rispetto! Nei giorni di festa nei cassonetti è inevitabile che si accumulino i rifiuti e proprio per questo c'è un preciso regolamento che impone di tenere a casa i propri rifiuti attendendo che i bidoni vengano svuotati. È intollerabile che, trovando i bidoni pieni, si scelga di abbandonare i propri rifiuti all'esterno, per terra, rendendo indecoroso il paese. È un grave gesto di inciviltà che, vorremmo dire, non può appartenere a Mezzolombardo e ancor più non può appartenere al nostro Trentino. Siamo arrivati a questo? La reazione, allora, deve essere determinata».