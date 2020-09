Un ingresso sbagliato in rotatoria e, come purtroppo spesso accade, una macchina che si trova contromano. In piena rotatoria. E non una qualunque, bensì una di quelle più utilizzate dal traffico quotidiano, all'ingresso nord di Lavis. In piena mattinata, pochi minuti dopo le 10, un automobilista distratto imbocca contromano questa rotatoria e si ritrova a bloccare, di fatto, il traffico.

A far capire al guidatore il proprio errore, con gesti e frasi molto esplicite, un camionista che si è ritrovato la vettura contromano proprio davanti a sé in piena rotatoria. A quel punto l'automobilista in questione ha optato per fare retromarcia, sempre in rotatoria, per girarsi ed a quel punto intraprendere il corretto senso di marcia. Fortunatamente senza alcun problema per nessuno, alla fine.

Ma ben presto le fotografie di quest'auto contromano hanno iniziato a girare sul web.