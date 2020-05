Infortunio sul lavoro nella mattinata di ieri ad Andalo: poco prima delle 8.30 un operaio di quarantadue anni è stato centrato dal muletto condotto da un collega, nel piazzale della ditta per la quale entrambi lavorano.

I due stavano lavorando nei pressi del capannone dell’azienda, nell’area artigianale di Andalo, lungo la strada che sale al Pradel, quella che ogni estate (speriamo anche la prossima) migliaia di escursionisti percorrono per raggiungere il parcheggio Val Biole.

Ancora non è chiaro se l’uomo alla guida del muletto non abbia notato la presenza del collega, o se invece abbia sbagliato manovra: quel che è certo è che il mezzo ha colpito il quarantaduenne, facendolo finire a terra e provocandogli escoriazioni e traumi alle gambe.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e gli operatori della centrale unica per l’emergenza hanno inviato in zona artigianale i vigili del fuoco volontari di Andalo, la Croce bianca della Paganella, i carabinieri della stazione di Andalo. Da Trento è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che - atterrato in uno dei prati vicini al capannone teatro dell’infortunio - ha trasferito poi il ferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita.