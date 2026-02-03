TRENTO. Due uomini sono ricoverati in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di due distinti incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, in Valle dei Laghi e a Caldes. In entrambi i casi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche e l’elitrasporto sanitario.

Il primo incidente si è verificato nel primo pomeriggio in Valle dei Laghi, all’altezza di Vigo. Un’auto guidata da una donna di 25 anni, proveniente da Cavedine, si è scontrata con un Porter condotto da un operatore ecologico di 60 anni, che stava uscendo da uno stop. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe non essere riuscito a frenare a causa di un malore. L’urto è stato contenuto, ma il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto con attrezzature idrauliche dai vigili del fuoco volontari di Cavedine, Lasino e Padergnone.

Il 60enne è stato intubato sul posto ed elitrasportato all’ospedale di Trento, dove è ora ricoverato in rianimazione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

Poco dopo, verso le 15, un secondo grave incidente si è verificato a Caldes, in località Bordiana, dove si è verificato uno scontro frontale tra un camion e un’auto. L’impatto è stato violento e ha deformato il veicolo. Il conducente, un uomo di 43 anni, è stato estratto dai vigili del fuoco volontari di Caldes, con il supporto dei corpi di Livo e Malé, quindi stabilizzato ed elitrasportato al Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Cles.