VALLE DEL CHIESE. Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, le ricerche di un uomo del 1954, residente in Trentino, del quale non si avevano più notizie da ieri. Il 72enne è stato ritrovato intorno alle 18 nei pressi di Malga Clevet, in una zona impervia, e successivamente recuperato dall’elicottero sanitario.

L’allarme era scattato intorno alle 13.30, quando il figlio aveva contattato il 112 segnalando la scomparsa. Nelle ricerche sono state impegnate le squadre del Soccorso alpino della Valle del Chiese, affiancate dagli operatori di Val Rendena-Tione e Pinzolo, dalle unità cinofile, dai vigili del fuoco, dal gruppo Ter e dal gruppo droni. Mobilitata anche la Guardia di finanza, intervenuta con un elicottero dotato di sistema Imsi catcher.

La prima svolta è arrivata con il ritrovamento dell’automobile dell’uomo. Le squadre hanno concentrato le ricerche nell’area circostante fino a individuare il disperso. Vista la posizione particolarmente impervia, sul posto è intervenuto l’elicottero sanitario: l’équipe medica è stata calata con il verricello per raggiungere il 72enne, prestargli le prime cure e stabilizzarlo.

Dopo essere stato posto sulla barella, l’uomo è stato recuperato con il verricello e caricato a bordo dell’elicottero, che lo ha trasportato all’ospedale di Tione per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento si è concluso intorno alle 19.30, con il rientro di tutte le squadre impegnate nelle operazioni.