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GIUDICARIE. Torna nelle Giudicarie la cosiddetta «truffa dell’asfalto», con un gruppo di persone che propone a cittadini e titolari di aziende lavori di asfaltatura a prezzi particolarmente convenienti, arrivando in alcuni casi a offrire l’intervento gratuitamente.
A lanciare l’allarme è la Polizia, che invita a prestare particolare attenzione alle proposte ricevute. Secondo la segnalazione, i soggetti si presenterebbero come operatori in grado di asfaltare piazzali privati utilizzando materiale avanzato da altri lavori, sostenendo quindi di poter offrire prezzi molto inferiori rispetto a quelli normalmente praticati.
Il materiale «avanzato» sarebbe però legato a lavori che, secondo quanto riferito dalla Polizia, non sarebbero mai stati effettuati. La proposta potrebbe apparire particolarmente vantaggiosa soprattutto per i titolari di ditte e attività che necessitano di interventi su piazzali o aree private.
Il meccanismo segnalato, però, prevederebbe un cambio delle condizioni una volta iniziati i lavori. Dopo l'accordo iniziale verrebbero richieste somme superiori a quelle pattuite, mentre il risultato finale sarebbe, sempre secondo la segnalazione, di scarsa qualità.
Un altro elemento sul quale la Polizia invita a prestare attenzione riguarda i rapporti con le imprese locali. I soggetti, infatti, sosterrebbero falsamente di rifornirsi di materiale o di collaborare con ditte della zona, circostanza che avrebbe l'obiettivo di rendere più credibile la proposta.
L'invito rivolto ai cittadini è quindi quello di non lasciarsi convincere dalla convenienza apparente dell'offerta, verificando con attenzione l'identità di chi propone l'intervento, l'effettiva esistenza della ditta e le condizioni economiche concordate prima di affidare i lavori.
In caso di dubbi o di comportamenti sospetti, la raccomandazione è di segnalare tempestivamente la situazione alle forze dell'ordine e di non procedere con pagamenti o accordi senza aver effettuato le necessarie verifiche.