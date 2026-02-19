STORO. I carabinieri hanno denunciato quattro persone, di età compresa tra 19 e 47 anni, per una rissa avvenuta nel centro abitato di Storo nella notte tra il 7 e l’8 novembre 2025. L’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, con il supporto della Stazione di Storo.



Secondo quanto ricostruito, la segnalazione era arrivata alla centrale operativa tramite il Numero unico di emergenza 112: si parlava di una violenta colluttazione tra quattro persone lungo le strade del paese. Le pattuglie intervenute e gli accertamenti successivi hanno permesso di avviare una serie di verifiche per identificare i presunti partecipanti.



Determinanti, in base alla ricostruzione, sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico, che avrebbero immortalato la scena. La lite sarebbe iniziata per futili motivi intorno alle 2.30, nei pressi di un bar, per poi riprendere alle prime luci del mattino: i quattro si sarebbero affrontati per le vie del paese colpendosi con calci e pugni.



Sempre secondo le indagini, due delle persone coinvolte avrebbero avuto con sé una mazza di metallo e una roncola. Uno dei partecipanti è ricorso alle cure mediche al pronto soccorso di Tione, riportando ferite giudicate guaribili in dieci giorni.



I quattro sono stati denunciati per rissa aggravata e per porto di oggetti atti ad offendere.