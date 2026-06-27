STENICO. Cambia il percorso dell'escursione di Superpark in programma domani, domenica 28 giugno, con Adriano Candiago. Il Parco Naturale Adamello Brenta ha deciso di spostare l'iniziativa dall'Arca di Fraporte alla Val Algonedopo la segnalazione della presenza di un'orsa accompagnata da due cuccioli nell'area.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, in accordo con il personale tecnico della Provincia autonoma di Trento, e rientra nelle strategie di prevenzione attiva adottate dal Parco per favorire la convivenza tra uomo e fauna selvatica. L'escursione, inserita nel calendario estivo organizzato dal Parco insieme a Superflùo, si svolgerà quindi lungo un itinerario alternativo, mantenendo invariato il programma dell'incontro con il co-autore e co-sceneggiatore del film Le città di pianura.

Walter Ferrazza, presidente del Parco, sottolinea che «la presenza di nuclei familiari di queste specie è un indicatore fondamentale della salute del nostro ecosistema e del successo delle politiche di tutela della biodiversità». Allo stesso tempo, evidenzia come in situazioni di questo tipo sia necessario «un supplemento di attenzione e di rispetto degli spazi e della tranquillità dell'animale», ricordando che la modifica del percorso segue i protocolli di gestione basati sulla coesistenza tra uomo e fauna.

Sulla stessa linea il direttore del Parco, Matteo Viviani, che ricorda come vivere la montagna in sicurezza significhi anche saper adattare i propri programmi alle condizioni presenti sul territorio. «Cambiare itinerario è una scelta assolutamente normale e spesso dettata da ragioni precauzionali», spiega, assicurando che i partecipanti saranno accompagnati lungo un percorso alternativo di pari interesse naturalistico e paesaggistico.

L'appuntamento resta fissato per domenica 28 giugno con ritrovo alle ore 9 all'imbocco della Val Algone, al Ponte del Lisan, circa quattro chilometri da Stenico. Da lì i partecipanti proseguiranno con alcune auto fino al punto di partenza della passeggiata guidata.