CARISOLO. Notte di ricerche in Val di Genova per una ragazza di 25 anni dispersa nei boschi. La giovane è di origine sudamericana e si trova in Val Rendena per lavoro. Verso le 16 era uscita da Carisolo per una camminata. All’una di notte non era ancora tornata ed è scattato l’allarme.

Con ogni probabilità, una volta entrata nel bosco, la 25enne è stata sorpresa dal buio e non è più riuscita a orientarsi. La zona, inoltre, è in buona parte senza copertura telefonica, e questo ha reso più difficile rintracciarla.

Le ricerche hanno coinvolto i vigili del fuoco volontari di Carisolo, il Soccorso alpino della stazione di Pinzolo e i carabinieri. Non si sapeva con precisione quale direzione avesse preso, per cui è stato allertato anche il nucleo droni.

I droni però non sono serviti. Dopo alcune ore di ricerca i soccorritori sono riusciti a contattare la ragazza al cellulare e i volontari l’hanno raggiunta intorno alle 3 di notte. Si trovava a una trentina di metri dalla strada, infreddolita e molto spaventata, ma illesa. Dopo le prime cure è stata riaccompagnata a casa.