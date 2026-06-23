SAN LORENZO DORSINO. Un escursionista olandese di 61 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta avvenuta nei pressi della Forcolotta di Noghera, nelle Dolomiti di Brenta, lungo il sentiero che collega il rifugio Agostini al rifugio Pedrotti.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è scivolato mentre stava percorrendo il tracciato e ha ruzzolato per una decina di metri lungo il pendio sottostante, riportando diversi traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 17 da parte del compagno di escursione, anch'egli cittadino olandese.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero e ha attivato la Stazione San Lorenzo in Banale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Due operatori si sono portati sul luogo dell'incidente, mentre un soccorritore già presente nella zona è intervenuto immediatamente per supportare le operazioni.

Raggiunto il ferito, rimasto sempre cosciente, l'équipe sanitaria ha prestato le prime cure sul posto. Dopo la stabilizzazione, il sessantunenne è stato recuperato con il verricello e trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie. Al termine dell'intervento, il compagno di escursione è stato accompagnato in sicurezza al rifugio Agostini. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 18.