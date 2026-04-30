TRENTO. Aveva accumulato oltre 1.250 oggetti rubati per un valore superiore ai 7.000 euro: una dipendente stagionale di un albergo in Val Rendena è stata denunciata dai Carabinieri per furto aggravato continuato.

L'indagine è scattata a marzo, dopo la segnalazione del titolare della struttura insospettito dai continui ammanchi nel centro benessere. Analizzando le telecamere e monitorando gli spostamenti della donna, i militari della Stazione Carabinieri di Madonna di Campiglio sono risaliti alla sua abitazione.

Durante la perquisizione, delegata dalla Procura di Trento, è stato rinvenuto un vero e proprio magazzino di refurtiva: prodotti di marca per l'igiene, capi d'abbigliamento, generi alimentari e souvenir.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe sottratto la merce quotidianamente, tra novembre 2025 e marzo 2026, colpendo non solo l'hotel in cui lavorava ma anche diversi negozi della zona.

La merce è stata sequestrata per la restituzione ai legittimi proprietari.