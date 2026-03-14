SPIAZZO. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio alla casa di riposo San Vigilio di Spiazzo, dove alle 13.20 è scattato l’allarme per un principio di incendio al quadro elettrico della struttura.



Secondo le prime informazioni si è sviluppato del fumo, ma non sono state segnalate fiamme. Per precauzione è stato evacuato il settore interessato: gli anziani presenti nel reparto sono stati accompagnati dal personale in un’altra area della struttura.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Spiazzo, supportati dai corpi di Bocenago, Tione e Madonna di Campiglio, oltre ai permanenti di Trento, con l’autoscala.

La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. Non si registrano feriti e l’intervento è servito soprattutto a verificare l’impianto elettrico e a mettere in sicurezza i locali interessati dal fumo.