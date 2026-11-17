CARISOLO. «La montagna non è un autodromo». Lucia Coppola critica il progetto di una pista su ghiaccio dedicata al drifting e alla guida sportiva, la cui apertura è prevista tra gennaio e febbraio 2027 accanto al tracciato per lo sci di fondo. Una scelta che, secondo la consigliera provinciale di minoranza, solleva forti perplessità per le possibili conseguenze ambientali e acustiche.

La finalità formativa dei corsi, sostiene Lucia Coppola, non cancellerebbe l’impatto dell’attività motoristica. Il drifting comporta infatti sbandate volontarie delle vetture, con motori portati ripetutamente ad alti regimi. Anche se limitata a cinque fine settimana, l’iniziativa rischierebbe di produrre rumore ed emissioni in un territorio, quello della Val Rendena, che fa della qualità ambientale uno dei propri punti di forza.

Particolarmente contestata è la vicinanza alla pista da sci di fondo di Carisolo. Secondo Coppola, le esercitazioni automobilistiche potrebbero disturbare sia gli appassionati degli sport invernali sia la fauna selvatica. Pur riconoscendo l’utilità di imparare a controllare un veicolo su fondi scivolosi, ritiene che queste attività debbano trovare spazio in strutture più adatte, lontane dalle aree naturalistiche.

Da qui l’appello di Lucia Coppola all’Amministrazione comunale, all’Unione Sportiva Carisolo e agli enti coinvolti affinché rivedano il progetto e individuino una sede alternativa. Per Coppola, portare attività motoristiche in un contesto alpino di questo tipo contrasta con un modello di turismo sostenibile, fondato sulla tutela della quiete e del patrimonio naturale.