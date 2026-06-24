DOLOMITI DI BRENTA. Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nella mattinata di oggi, 24 giugno, in zona Cima Brenta, dove un uomo di 60 anni è rimasto coinvolto in un incidente durante un'ascensione in cordata.



Secondo le informazioni disponibili, la cordata era composta da due persone. Il primo di cordata è scivolato durante la progressione, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. Sul posto è stato inviato l'elicottero che ha provveduto al recupero dell'uomo.



Fortunatamente le conseguenze della caduta non si sono rivelate gravi. Dopo essere stato raggiunto e assistito dal personale di soccorso, il sessantenne è stato trasportato in sicurezza per gli accertamenti del caso.



La seconda componente della cordata è stata invece accompagnata fino al Rifugio Alimonta. Da lì proseguirà autonomamente verso il Rifugio Brentei, prima di scendere a valle affiancata da un operatore della Stazione di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L'intervento si è concluso intorno alle 10.30.