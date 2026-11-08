PORTE DI RENDENA. Oltre 120 trattori hanno sfilato per le strade di Villa Rendena, che è diventata per un giorno una grande festa del mondo contadino. Domenica 8 novembre la tradizionale festa di San Martino ha richiamato agricoltori e famiglie da tutte le Giudicarie e ha confermato il forte legame delle comunità della valle con le loro radici rurali.

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco Villa Verdesina Javré insieme al Comune di Porte di Rendena. Il momento centrale è stato la sfilata dei mezzi agricoli, un lungo corteo che ha animato le vie del paese davanti a un pubblico numeroso. Erano presenti anche l’assessore provinciale Mattia Gottardi, la consigliera Vanessa Masè e i sindaci della Val Rendena.

«L’agricoltura di montagna non è soltanto un’attività economica: è un presidio del territorio, una presenza indispensabile per la cura del paesaggio e la salvaguardia delle nostre tradizioni», ha detto Gottardi. L’assessore ha sottolineato il contributo degli agricoltori alla vitalità delle comunità montane. Ha anche ricordato il percorso degli Stati generali degli usi civici e dei domini collettivi e l’importanza della gestione condivisa delle risorse e della responsabilità delle comunità locali.

Il programma della giornata comprendeva anche la Santa Messa, la processione con il Corpo musicale di Vigo-Darè e la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Tra momenti religiosi e convivialità, la festa ha ribadito il valore di una tradizione che continua a unire generazioni diverse e rende omaggio a chi lavora ogni giorno per mantenere vivo il territorio montano.