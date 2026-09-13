STORO. È stato necessario l’intervento di due elicotteri di soccorso per assistere e trasportare in ospedale una coppia di motociclisti rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, lungo la SS 240 a Storo.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 15 all’ingresso dell’abitato, in un tratto caratterizzato da una successione di curve e controcurve. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

A entrare in collisione sono stati una moto con a bordo due cittadini tedeschi, un uomo di 60 anni e una donna di 58 anni, e un’automobile sulla quale viaggiava una famiglia. Le persone presenti sulla vettura non hanno riportato conseguenze.

L’allarme ha fatto scattare la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Storo, i sanitari di Trentino Emergenza e il personale del Servizio Ambulanza Storo.

Vista la necessità di assistere rapidamente i due motociclisti, sono stati attivati anche due mezzi aerei, utilizzati per il trasferimento dei feriti in ospedale.

L’incidente ha provocato anche disagi alla circolazione sulla strada statale 240, con rallentamenti e ripercussioni sul traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.