VAL RENDENA. La tragica notizia della scomparsa di don Carlo Crepaz si è diffusa rapidamente nel pomeriggio di lunedì 23 giugno, lasciando sgomente le Giudicarie e le molte comunità nelle quali aveva svolto il proprio ministero. Parroco della Val Rendena, è morto all'età di 61 anni dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in bicicletta nella parte alta di Carisolo, poco distante dal Ponte di San Nicolò. L'allarme è scattato poco prima delle 16. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, dei vigili del fuoco volontari e dell'elicottero di soccorso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.



I funerali saranno celebrati domani, giovedì 25 giugno, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Canazei, suo paese natale. A presiedere le esequie sarà l'arcivescovo Lauro Tisi, che guiderà anche la Santa Messa in suffragio prevista venerdì 26 giugno alle 20 nella chiesa parrocchiale di Pinzolo. In segno di lutto e vicinanza ai familiari e alle comunità affidate a don Carlo Crepaz, la Chiesa trentina ha deciso di vivere in forma più sobria la solennità di San Vigilio.



Originario di Canazei, don Carlo Crepaz era stato ordinato sacerdote nel 1990. Dopo l'esperienza come cappellano a Pergine Valsugana, aveva trascorso dodici anni come missionario in Ciad. Tornato in Trentino, aveva guidato numerose parrocchie in Val di Fiemme, in Alta Val di Non e, dal 2023, undici comunità della Val Rendena, diventando un punto di riferimento per fedeli e amministratori locali.



Profondo il cordoglio espresso da sacerdoti, cittadini e istituzioni. A ricordarlo con commozione è stato don Celestino Riz, che ha parlato di un amico e confratello con cui aveva condiviso il seminario, il sacerdozio e la passione per la montagna. Anche i sindaci di Carisolo e Pinzolo hanno sottolineato la sua disponibilità, la capacità di ascolto e la vicinanza alle persone più fragili. Venerdì 26 giugno non si svolgeranno la tradizionale Statio nella basilica di Santa Maria Maggiore e la successiva processione verso il Duomo di Trento. Resta invece confermata la celebrazione eucaristica delle 10 presieduta dall'arcivescovo Lauro Tisi, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento.