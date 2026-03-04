SAN LORENZO DORSINO. Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta contro un muretto: denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato nelle scorse settimane dai militari della stazione locale.

L’uomo è stato controllato durante un posto di blocco mentre era alla guida della propria auto. I carabinieri avevano intimato l’alt con la paletta d’ordinanza a una vettura di grossa cilindrata sopraggiunta sulla strada. Il conducente inizialmente ha rallentato, simulando di fermarsi, ma una volta oltrepassato il militare ha accelerato improvvisamente, tentando di allontanarsi in direzione di Ponte Arche.

A quel punto la pattuglia si è messa all’inseguimento del veicolo. Dopo poche centinaia di metri l’auto è finita autonomamente contro un muretto di recinzione. Nonostante l’impatto, nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale di Tione per gli accertamenti del caso.

I successivi controlli con l’etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,83 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente e sospensione prevista da tre mesi a un anno.

Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 192 del Codice della strada per non essersi fermato all’alt della pattuglia, con una sanzione amministrativa di 397 euro.