STORO. L’oro giallo di Storo torna protagonista nel primo fine settimana di ottobre. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il paese della Valle del Chiese ospiterà l’undicesima edizione del Festival della Polenta, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio. Il programma è stato presentato nella sede della cooperativa Agri Novanta, alla presenza del presidente Vigilio Giovanelli, del sindaco Nicola Zontini e del presidente della Pro Loco Mario Berti.

La manifestazione coinvolgerà non soltanto gli spazi della cooperativa, ma anche il centro storico di Storo, trasformato per due giorni in un itinerario tra cucina, musica e prodotti tipici. Il primo appuntamento è fissato per sabato alle 18, nella sede di Agri Novanta, con un convegno sul futuro delle nuove generazioni in agricoltura. Il momento centrale della festa sarà però domenica, con l’inaugurazione in mattinata e l’apertura delle degustazioni.

Cinque le polente in gara, sulle quali sarà chiamato a esprimersi anche il pubblico: la Carbonera dei Polenter di Storo, la Macafana della Pro Loco di Cimego, la polenta e rape della Pro Loco di Bondo, quella di patate dei Polentari Valle di Ledro e la polenta con molche e formaggi del Comitato Polenta e Mortadella di Varone. La premiazione è prevista alle 17. Nel corso della giornata non mancheranno laboratori e intrattenimento per i bambini e musica nelle vie del paese.

Ad arricchire il programma ci saranno numerose specialità fuori concorso, dalla polenta con baccalà della Pro Loco di Sandrigo a quella con cinghiale della Pro Loco di Brione, passando per polenta fritta, brasato, salame con la panna, caldarroste e marroni. Il Festival può contare sul sostegno, tra gli altri, di Apt Madonna di Campiglio, Comune e Pro Loco di Storo e Bim Valle del Chiese, con l’obiettivo di richiamare ancora una volta visitatori dal Trentino e dal vicino territorio bresciano. C.L.