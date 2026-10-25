LOMASO. La Festa della patata diventa maggiorenne e celebra la sua diciottesima edizione con una giornata di sole, tanti visitatori e un percorso gastronomico alla scoperta dei sapori del territorio. Domenica 25 ottobre il Lomaso ha accolto residenti e turisti per il tradizionale Sentiero della Patata, organizzato dalla Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi (Copag) insieme alle associazioni locali. Un appuntamento dedicato al prodotto simbolo della tradizione agricola della zona, inserito nel Mese del Gusto dell’Apt Garda Dolomiti.

«Il regalo più bello è stata la giornata con una cornice meteo favorevole, che ha permesso ai nostri ospiti di percorrere il Sentiero della Patata», ha commentato Walter Sebastiani, presidente della Copag di Dasindo. Il percorso si è sviluppato attraverso quattro tappe gastronomiche: dalla polenta di patate servita alla sede della cooperativa al pane di patate con pulled pork alla trentina nell’antico Volt di Vigo Lomaso, passando per il cartoccio di baby Montagnine a Campo Lomaso, fino al dessert conclusivo al convento.

Non soltanto degustazioni, ma anche musica, spettacoli e attività per famiglie, con una trentina di giochi del passato e visite guidate organizzate in collaborazione con l’Ecomuseo della Judicaria. Alla manifestazione hanno contribuito numerose realtà associative, dalla cooperativa La Fonte alle Pro Loco del territorio. La due giorni era stata inaugurata sabato con una cena di gala.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche il sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti e il presidente della cooperativa La Fonte Samuel Dalfior. L’assessore provinciale Mario Tonina ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «La Cooperazione Trentina mostra la sua veste migliore, quella di un sistema capace di fare squadra e valorizzare l’eccellenza delle produzioni di montagna». Un successo che accompagna la Copag verso il cinquantesimo anniversario, previsto nel 2027.