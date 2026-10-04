STORO. La farina gialla di Storo ottiene il riconoscimento del Ministero dell’Agricoltura come prodotto made in Italy. L’annuncio è arrivato nel corso dell’11ª edizione del Festival della Polenta, che oggi, domenica 4 ottobre, ha trasformato il centro storico di Storo in una grande vetrina dedicata all’«oro giallo» della Valle del Chiese. Una giornata da 7-8 mila presenze, tra degustazioni, tradizioni e sfide fra i polentèr.

«Quest’anno il Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto la farina gialla di Storo come prodotto made in Italy», ha annunciato il sindaco Nicola Zontini, sottolineando il valore del risultato per i tanti agricoltori che, in quasi quarant’anni di lavoro, hanno riportato la coltivazione nelle campagne della zona. Un riconoscimento che arriva mentre il Festival continua a crescere, a undici anni dalla sua nascita per iniziativa della Pro Loco e della Cooperativa Agri ’90.

Nel corso della giornata si sono confrontate le diverse ricette della tradizione, dalla polenta Carbonera alla Macafana, fino alla polenta di patate. Il borgo si è riempito di visitatori per un programma fatto di assaggi, incontri e momenti di festa dedicati alle produzioni agricole e gastronomiche della valle. Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche Maurizio Fugatti, Francesca Gerosa, Alessia Ambrosi e Vanessa Masè.

Il presidente Maurizio Fugatti ha sottolineato la crescita della manifestazione e la sua capacità di mettere insieme agricoltura, turismo e identità del territorio. Al centro della festa resta però la farina gialla di Storo, frutto di un lungo percorso di recupero e valorizzazione che ora aggiunge un nuovo tassello con il riconoscimento ministeriale.