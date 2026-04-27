PIEVE DI BONO. È stata avviata la procedura per completare la Ciclovia della Valle del Chiese, con l’intervento previsto tra Lardaro e Pieve di Bono. L’Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento ha inviato le lettere di invito per la procedura negoziata sotto soglia comunitaria relativa all’affidamento dei lavori della pista ciclopedonale delle Giudicarie.



L’opera riguarda la realizzazione dei tratti ancora mancanti del collegamento ciclabile nella valle. L’importo complessivo dell’appalto è di 997.799 euro. I lavori saranno finanziati interamente dalla Provincia autonoma di Trento e dovrebbero durare 374 giorni naturali e consecutivi, che salgono a 446 considerando il periodo stagionale sfavorevole.



Per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il potenziamento dei collegamenti ciclabili nelle valli è «un investimento strategico per il territorio». Secondo Fugatti, queste infrastrutture possono migliorare la mobilità quotidiana, la qualità della vita nelle comunità locali e favorire anche un turismo lento, legato alla valorizzazione delle eccellenze locali.



Il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati è fissato al 26 maggio 2026. La prima seduta di gara si terrà il giorno successivo, 27 maggio. Il responsabile unico del progetto è l’ingegnere Carlo Benigni.