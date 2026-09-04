BLEGGIO SUPERIORE. L’Apsp Giudicarie Esteriori interviene dopo l’interrogazione della consigliera provinciale Francesca Parolari e chiarisce la situazione legata alla successione alla direzione dell’ente. Il contratto con Luisa Zappini (nella foto), inizialmente previsto con decorrenza dal primo settembre, è stato posticipato al 5 ottobre a causa di quello che l’Apsp definisce «un mero disguido burocratico».

Dopo l’individuazione di Zappini come sostituta del direttore uscente Paolo Schönsberg, spiega l’ente, è stata avviata la consueta istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa. La fase di valutazione non si è ancora conclusa e, proprio per questo, d’intesa con la nuova direttrice è stato deciso di rinviare l’effettiva decorrenza del contratto al 5 ottobre.

L’Apsp conferma inoltre che Zappini sta già accedendo alla struttura, ma precisa che lo fa senza percepire alcun compenso e senza svolgere attività operative. La sua presenza avrebbe esclusivamente lo scopo di consentirle di acquisire le conoscenze sull’organizzazione dell’ente necessarie in vista dell’eventuale assunzione dell’incarico.

Quanto alla gestione dell’Apsp in questa fase transitoria, l’ente fa sapere che è già stata individuata una figura interna chiamata a sostituire il direttore in sua assenza, in grado quindi di garantire l’attività ordinaria. Viene infine smentita, allo stato attuale, l’ipotesi di un incarico affidato a Paolo Schönsberg dopo il pensionamento: «Non è stato dato alcun incarico al direttore uscente».