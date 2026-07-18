SPIAZZO RENDENA. Intervento complesso nella notte per il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nel gruppo dell'Adamello, dove due escursionisti sono rimasti bloccati durante la discesa da Cresta Croce, a circa 3.100 metri di quota, senza riuscire a raggiungere il Rifugio ai Caduti dell'Adamello.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato poco dopo le 22. Sul posto è intervenuto l'elicottero con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, calato con il verricello per raggiungere i due escursionisti.

Durante le operazioni di recupero, una folata di vento ha fatto urtare il tecnico contro alcune rocce. Il soccorritore ha riportato la frattura della scapola e della clavicola ed è stato immediatamente recuperato dall'equipaggio e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

A causa dell'infortunio del tecnico e del peggioramento delle condizioni meteorologiche, il recupero dei due escursionisti è stato sospeso. I soccorritori hanno verificato che fossero adeguatamente equipaggiati e in grado di trascorrere la notte in quota in sicurezza.

Con le prime luci dell'alba, i due escursionisti hanno ripreso autonomamente la discesa, raggiungendo il Rifugio ai Caduti dell'Adamello senza riportare conseguenze.

L'episodio richiama ancora una volta l'importanza di pianificare con attenzione le escursioni in montagna, valutando tempi di percorrenza, condizioni meteo e adeguati margini di sicurezza, per ridurre i rischi sia per gli escursionisti sia per il personale impegnato nelle operazioni di soccorso.