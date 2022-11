Massimeno, operaio precipita mentre lavora in cantiere: ricoverato in condizioni gravi

TRENTO. Grave infortunio sul lavoro, questa mattina a Massimeno, in val Rendena: un operaio è caduto per circa quattro metri mentre lavorava in un cantiere.

L'incidente è avvenuto attorno alle 8.30, sul posto è arrivato anche l'elicottero di Trentino Emergenza: il personale sanitario ha stabilizzato il ferito sul posto e quindi il velivolo è partito alla volta dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'operaio, 39 anni, è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi, diversi i traumi subiti nella drammatica caduta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri.

Lo scorso 3 novembre un tragico incidente sul lavoro era avvenuto in un cantiere edile di Arco: a causa di una caduta aveva perso la vita Mario Franzinelli, operaio di 56 anni, residente nel comune di Ledro, in frazione Legos.