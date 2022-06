Scomparso in Rendena da sei giorni: si amplia il raggio delle indagini, ma forse Martini se n’è andato fuori regione

CARISOLO. Ancora nessuna novità e nessuna traccia di Pietro Martini. Il quarantatreenne tedesco, ma originario della val Rendena, è scomparso da giovedì scorso.

Anche oggi i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda hanno lavorato per trovare qualche pista o qualche testimonianza, allargando il raggio delle ricerche, che inizialmente si era concentrato in alta quota, in val di Genova. Poi alcuni elementi raccolti dalle forze dell’ordine hanno fatto presumere che l’uomo non si trovi più in montagna, ma si sia spostato nel fondovalle, e non necessariamente ancora in territorio trentino.

Nella giornata di ieri il Soccorso alpino, protagonista dei primi giorni di ricerche, non è stato allertato, pur restando a disposizione in caso di novità. Sono saliti così a sette i giorni senza notizie di Martini, del quale si sono perse le tracce da giovedì mattino scorso, dopo che aveva lasciato detto che si sarebbe dedicato a un’escursione partendo dalla Val di Genova.

L’uomo, residente in Germania dove vive con la moglie, a metà della scorsa settimana aveva raggiunto Carisolo, per fare visita al padre, che abita nel centro della Rendena.