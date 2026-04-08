CAVALESE. Tragedia sul Cermis, nella zona dei laghetti di Bombasel, dove una valanga ha travolto un uomo di 46 anni, trovato senza vita dai soccorritori.

L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando è stata segnalata la presenza di una slavina nell’area montana sopra Cavalese. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e i carabinieri, impegnati nelle ricerche e nella bonifica della zona.

Il corpo dell’escursionista è stato individuato sotto la neve. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero della salma, rese complesse dalle condizioni del terreno e dal rischio residuo di ulteriori distacchi.