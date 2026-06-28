STREMBO. È stata riaperta alle 00.30 la strada forestale che collega la Val Genova a Malga Bedole, interrotta nel pomeriggio di ieri da una frana di grandi dimensioni staccatasi in Val Dosson. Dopo le operazioni di sgombero del materiale franoso e le verifiche di sicurezza, la viabilità è stata completamente ripristinata.

L'evento si era verificato attorno alle 16.15, quando una consistente massa di rocce e detriti aveva invaso la carreggiata, isolando temporaneamente gli escursionisti presenti oltre Malga Bedole e nell'omonimo rifugio.



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Le operazioni di evacuazione si sono concluse senza conseguenze per le persone coinvolte. Gli escursionisti sono stati accompagnati a valle grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con 12 operatori della Stazione di Pinzolo, in collaborazione con i Vigili del fuoco volontari di Strembo e Carisolo.

In serata alcuni tecnici del Soccorso Alpino sono stati trasportati in quota con un elicottero di lavoro per controllare il sentiero 212, in discesa dal rifugio Mandrone, ed escludere la presenza di altri escursionisti. Sul posto è intervenuta anche un'unità cinofila del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che ha effettuato la bonifica finale dell'area interessata dalla frana. Con il ripristino della strada alle 00.30 si è concluso l'intervento di messa in sicurezza.