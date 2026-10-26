SORAGA. Sta riscuotendo interesse e raccogliendo offerte la raccolta fondi promossa dall’associazione Bambi per sostenere Paolo e la sua famiglia in questa nuova e difficile fase della loro vita. Una mobilitazione che coinvolge la valle di Fassa, dove la solidarietà si traduce in iniziative, appuntamenti musicali e contributi concreti. Paolo, rimasto paralizzato in seguito a una grave caduta in bicicletta, è tornato a casa dopo un lungo percorso di cure. Accanto a lui ci sono la moglie Angela e una comunità che continua a dimostrare la propria vicinanza.

L’8 settembre la Gran Ciasa di Soraga si è riempita per l’evento «La nuova vita di Paolo – Note, mani e... cuore», promosso dall’associazione Bambi con il supporto del Comitato Manifestazioni e del Comune di Soraga. Una serata che ha visto impegnati il Gruppo Folk di Fassa e gli allievi e insegnanti della scuola di musica Il Pentagramma, guidati dal maestro Daniele Girardi. Durante la manifestazione si è svolto anche un mercatino di prodotti artigianali e dolci, messi in vendita per sostenere la giovane famiglia. La serata ha mostrato il volto più solidale della valle di Fassa, l’umanità di tante persone e un impegno che non si è fermato.

E’ seguito un altro appuntamento: venerdì 23 ottobre alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Soraga, il coro Nosc, il Negritella di Predazzo e la Corale Santi Pietro e Paolo di Soraga hanno offerto il concerto «Un canto per la nuova vita di Paolo».

L’associazione Bambi continua inoltre a raccogliere offerte attraverso l’Iban IT97U0818434570000010012200, indicando come causale «La nuova vita di Paolo». Un sostegno concreto per accompagnare Paolo e Angela nel percorso che li attende.