TESERO. È stata riaperta al traffico la Sp215 di Pampeago, chiusa dopo le colate di detriti che nei giorni scorsi avevano invaso la carreggiata. La circolazione è ripresa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, al termine degli interventi portati avanti dalle strutture provinciali e dalle ditte locali, impegnate senza sosta anche durante la giornata di domenica.

La decisione è stata comunicata nel corso di una riunione operativa coordinata dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait, alla quale hanno partecipato il sindaco di Tesero Massimiliano Defloriane i rappresentanti dei servizi provinciali, dei Bacini montani, delle Foreste e dei vigili del fuoco volontari.

«La riapertura della strada è un risultato importante, ma il lavoro prosegue con le attività necessarie a completare il ripristino delle opere di protezione e dei sottoservizi», ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ringraziando tutti gli operatori intervenuti per affrontare un evento particolarmente complesso.

Resta aperto il fronte dei servizi essenziali a Tesero. Proseguono infatti le verifiche sulla rete fognaria e sull’acquedotto comunale. La potabilità dell’acqua è stata ripristinata nella parte alta di Stava, mentre nel resto del territorio comunale rimane in vigore il divieto di utilizzare a fini potabili l’acqua proveniente dall’acquedotto.

Continuano infine gli interventi sulle opere di protezione e la gestione del materiale trascinato e depositato dalle colate nelle zone interessate.