VAL DI FASSA. Un escursionista di 71 anni, residente a Forlì, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, dopo essere precipitato per una decina di metri lungo il sentiero 527, che da Passo Sella costeggia il Sasso Piatto, in Val di Fassa.

L'uomo stava percorrendo il sentiero insieme alla compagna quando, probabilmente dopo aver messo un piede in fallo, è caduto sulle rocce sottostanti. Nell'impatto ha riportato diversi politraumi. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30.

La Centrale unica di emergenza ha disposto l'intervento dell'elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola per collaborare alle operazioni.

Raggiunto il luogo dell'incidente, il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria hanno prestato le prime cure al 71enne, che è stato spinalizzato e quindi recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello. L'escursionista è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. La compagna è stata accompagnata in elicottero fino alla piazzola e affidata agli operatori del Soccorso alpino, che l'hanno successivamente riaccompagnata alla macchina.