VAL DI FASSA. Sofia Goggia per vincere la Coppa di SuperG, la due volte medaglia d’oro olimpica Federica Brignone per centrare punti con l’obiettivo di guadagnarsi l’accesso alle finali di Lillehammer (dolori permettendo), la rendenese Laura Pirovano con la speranza di centrare finalmente un podio in Coppa del Mondo.



Sono tre dei motivi di interesse che sono emersi oggi, 26 febbraio, durante la conferenza stampa di presentazione della tre giorni del massimo circuito di sci alpino femminile che per la terza volta tornerà in Val di Fassa da venerdì 6 marzo con il recupero della competizione annullata a Crans Montana, quindi sabato 7 marzo 2026 con una seconda discesa libera e domenica 8 marzo con un superG, tutto sulla pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino.



Fra le novità di questa edizione lo spostamento in quota della zona di partenza, la creazione di deformazioni nella parte centrale con nuovi cambi di pendenza per rallentare la velocità sul muro e una zona di arrivo più ampia.



Dal punto di vista sportivo la tre giorni della Val di Fassa assume un ruolo chiave per la definizione delle classifiche di specialità, visto che in discesa la leader Lindsey Vonn è fuori causa per il recente grave infortunio e in soli 49 punti sono concentrate ben tre atlete, quali le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle Winkelmann e la trentina Laura Pirovano, mentre in superG comanda Sofia Goggia con 280 punti, davanti ad Alice Robinson con 220.



Giochi completamente aperti, dunque, con la Val di Fassa passaggio cruciale nella lotta per l’assegnazione delle coppe di specialità dopo le sfide veloci in programma a Soldeu, in Andorra, in questi giorni. Ma per qualificarsi per le finali di Lillehammer le protagoniste dovranno conquistare punti preziosi sia a Soldeu sia in Val di Fassa, per rientrare fra le prime 25 del ranking di Coppa di specialità, oltre alle vincitrici del titolo mondiale junior delle varie specialità che verrà assegnato a Narvik (Norvegia) dal 5 al 15 marzo.



Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle ore 10.45 scatteranno le prove di discesa libera, quindi venerdì 6 marzo alle ore 10 sarà aperto il Villaggio Val di Fassa nei pressi della funivia Col Margherita e alle 11.30 comincerà la discesa libera recupero di Crans Montana. Sabato ecco la seconda discesa con start alle 10.45, mentre nel tardo pomeriggio alle 18, in Piaz de Sotegrava a Moena, si svolgeranno le premiazioni delle due giornate e l’estrazione dei pettorali. Domenica 8 marzo il gran finale con l’apertura del villaggio alle ore 10 e lo start del SuperG alle ore 10.45.



Interessante il fatto che il trofeo confezionato per le tre atlete che saliranno sul podio nelle diverse gare sia stato realizzato dagli studenti dell’Istituto d’Arte Soraperra di San Giovanni di Fassa, così come il dono che verrà omaggiato a tutte le partecipanti, degli astucci realizzati con materiale riciclato dall’abbigliamento dei precedenti eventi della Val di Fassa.