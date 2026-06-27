PREDAZZO. Brutte notizie per Annika Sieff e per la nazionale italiana di salto con gli sci. La 22enne trentina delle Fiamme Oro ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro durante una sessione di allenamento con la squadra femminile sul trampolino di Predazzo.

Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, un infortunio che comporterà un lungo percorso di recupero e mette seriamente a rischio la prossima stagione agonistica.

Dopo l'incidente, Annika Sieff è stata trasferita alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, dove è stata visitata dal presidente della Commissione Medica Fisi, Andrea Panzeri. La saltatrice sarà sottoposta a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

L'atleta trentina arriva da una stagione importante, culminata con la partecipazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dove aveva ottenuto il 13° e il 19° posto nelle gare individuali. In Coppa del Mondo aveva invece concluso l'annata al 23° posto della classifica generale. L'obiettivo ora è il recupero dopo un infortunio che rischia di comprometterne la preparazione per il prossimo inverno agonistico.