ZIANO DI FIEMME. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Predazzo a Cavalese, in località Partel, poco prima dell’abitato di Ziano di Fiemme.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di circa 60 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada in un'uscita autonoma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ziano di Fiemme e i carabinieri per la gestione dell'emergenza e i rilievi del caso.

Il conducente, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.