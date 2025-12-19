PASSO SAN PELLEGRINO. Un furgone frigo ha rischiato di precipitare questa mattina lungo la SS 346, al Passo San Pellegrino, quando è uscito di strada finendo in bilico sopra un fossato completamente innevato. L'allarme è stato lanciato alle 6:48, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi.



I vigili del fuoco volontari di Soraga sono giunti rapidamente sul posto, affiancati dai colleghi della stazione di Campitello di Fassa, dando vita a un'operazione coordinata e complessa. Le avverse condizioni meteo, con la neve che ricopriva la carreggiata, hanno reso ancora più delicato l'intervento di stabilizzazione del mezzo.



L'utilizzo del braccio meccanico distrettuale è stato decisivo per mettere in sicurezza il furgone e riportarlo sulla sede stradale senza ulteriori rischi. Non sono state segnalate persone ferite nell'accaduto.