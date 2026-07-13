PHOTO
CANAZEI. La Strada statale 641 del Passo Fedaia sarà interessata da alcune chiusure notturne per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza del ponte "Giaon 2".
A partire da mercoledì 15 luglio, e per tre notti consecutive, il tratto compreso tra Villetta Maria e il Passo Fedaia, nel territorio comunale di Canazei, resterà chiuso al traffico dalle 20 alle 6. Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia di Trento.
Il provvedimento è necessario per eseguire la prima fase dei lavori di consolidamento delle spalle del ponte "Giaon 2", interessato di recente da un fenomeno di dissesto che ha reso indispensabile un intervento urgente.
Terminata questa fase, dal 20 luglio prenderanno il via i lavori successivi, destinati a protrarsi per circa due o tre settimane. In questo periodo la circolazione lungo la Statale 641 del Passo Fedaia sarà comunque garantita nell'arco delle 24 ore grazie all'istituzione di un senso unico alternato.