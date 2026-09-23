TESERO. Laila è tornata a casa. La cagnolina, della cui scomparsa era stato lanciato un appello nelle scorse ore, è stata finalmente ritrovata e ha potuto fare ritorno dalla sua famiglia.

A dare la notizia è la Lav Trentino, che ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono mobilitate dopo l'appello, contribuendo alle ricerche e alla sua diffusione.

Laila era scomparsa nella zona compresa tra Stava e Tesero, in val di Fiemme. La notizia della sua scomparsa aveva fatto scattare l'attenzione e la mobilitazione di quanti avevano ricevuto l'appello, con numerose condivisioni e segnalazioni.