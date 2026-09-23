TESERO. Sono ore di apprensione per Laila, una cagnolina che vive a Predazzo e che è scomparsa domenica 20 settembre nella zona tra Stava e Tesero. La Lav Trentino ha lanciato un appello per raccogliere segnalazioni e trovare volontari disponibili a partecipare alle ricerche.

Secondo quanto riferito dal proprietario, Laila sarebbe fuggita dopo essersi spaventata per il contatto accidentale con un filo elettrico utilizzato per custodire alcune caprette. Al momento della fuga si trovava con un amico del proprietario. Da allora di lei non ci sono più tracce. Il proprietario e l'amico hanno continuato a cercarla senza sosta, trascorrendo anche la notte nel bosco nella speranza di ritrovarla.

Alle ricerche hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Predazzo, che nella serata di lunedì 21 settembre hanno utilizzato un drone per controllare la zona, senza però riuscire a individuare la cagnolina. Sono state inoltre affisse numerose locandine. L'ipotesi è che Laila, molto spaventata, possa essersi nascosta nel bosco. Se non arriveranno novità, nei prossimi giorni anche Lav Trentino intende proseguire le ricerche con un proprio drone.

La Lav chiede l'aiuto di chi vive o conosce persone nelle zone di Stava, Tesero e Predazzo, con l'obiettivo di formare un gruppo di volontari e raccogliere rapidamente eventuali avvistamenti. In caso di incontro, l'indicazione è di non inseguire e non chiamare Laila: se possibile bisogna cercare di farla entrare in sicurezza in un giardino oppure attirarla con del cibo, comunicando subito la posizione. Per segnalazioni e avvistamenti si possono contattare i numeri 340 976 1766 e 360 100 9834.